Директор "Крошки-картошки" получил пять суток ареста за избиение женщины

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Суд в Москве назначил пять суток административного ареста директору франшизы "Крошка-картошка", который в новогодние праздники напал на пассажирку в столичном метро и избил ее, свидетельствуют материалы административного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Инцидент произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному 19 февраля, мужчина столкнул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее основанием ладони в угол переносицы и глаза. От удара потерпевшая ударилась затылком о стену вагона.

В судебном заседании мужчина признал свою вину, подтвердив обстоятельства произошедшего, но отметил, что не имел умысла причинять вред. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство"), предусматривающей наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.