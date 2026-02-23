Рейтинг@Mail.ru
09:27 23.02.2026 (обновлено: 14:18 23.02.2026)
Директор "Крошки-картошки" получил пять суток ареста за избиение женщины
Суд в Москве назначил пять суток административного ареста директору франшизы "Крошка-картошка", который в новогодние праздники напал на пассажирку в столичном... РИА Новости, 23.02.2026
Новости
© РИА Новости / Кривобок Руслан | Перейти в медиабанкКресло судьи
Кресло судьи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кривобок Руслан
Перейти в медиабанк
Кресло судьи. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Суд в Москве назначил пять суток административного ареста директору франшизы "Крошка-картошка", который в новогодние праздники напал на пассажирку в столичном метро и избил ее, свидетельствуют материалы административного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному 19 февраля, мужчина столкнул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее основанием ладони в угол переносицы и глаза. От удара потерпевшая ударилась затылком о стену вагона.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, подтвердив обстоятельства произошедшего, но отметил, что не имел умысла причинять вред. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.1 КоАП России ("Мелкое хулиганство"), предусматривающей наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.
При назначении наказания суд учел характер правонарушения, личность нарушителя, а также то, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.
ПроисшествияРоссия
 
 
