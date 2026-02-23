https://ria.ru/20260223/sud-2076176928.html
Директор "Крошки-картошки" получил пять суток ареста за избиение женщины
Суд арестовал на 5 суток директора "Крошки-картошки" за избиение женщины в метро
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Суд в Москве назначил пять суток административного ареста директору франшизы "Крошка-картошка", который в новогодние праздники напал на пассажирку в столичном метро и избил ее, свидетельствуют материалы административного дела, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Инцидент произошел вечером 8 января в вагоне поезда на перегоне между станциями "Курская" и "Электрозаводская" Арбатско-Покровской линии метро. Согласно протоколу об административном правонарушении, составленному 19 февраля, мужчина столкнул рюкзак женщины на пол, после чего ударил ее основанием ладони в угол переносицы и глаза. От удара потерпевшая ударилась затылком о стену вагона.
В судебном заседании мужчина признал свою вину, подтвердив обстоятельства произошедшего, но отметил, что не имел умысла причинять вред. Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 20.1 КоАП России
("Мелкое хулиганство"), предусматривающей наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток.
При назначении наказания суд учел характер правонарушения, личность нарушителя, а также то, что ранее он уже привлекался к административной ответственности.