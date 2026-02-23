Рейтинг@Mail.ru
23.02.2026
07:49 23.02.2026
Жительница Удмуртии выманила у любовника миллион рублей "на развод"
Жительница Удмуртии выманила у любовника миллион рублей "на развод"
2026-02-23T07:49:00+03:00
2026-02-23T07:49:00+03:00
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Суд в Удмуртии приговорил местную жительницу к трем годам лишения свободы условно за аферу с выманиванием более 1 миллиона рублей у любовника под предлогом оплаты ипотеки, лечения ребенка якобы от рака, расходов на юриста для развода с мужем, говорится в материалах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, с 2023 года по сентябрь 2025 года фигурантка, будучи замужем, поддерживала романтические отношения с местным бизнесменом, от которого с июля 2024 года обманом получила более 1 миллиона рублей на оплату лечения ее сына якобы от рака легкого, оплату ипотеки и услуг юриста для развода с мужем. Обманутый возлюбленный переводил деньги, в том числе якобы на лекарства от тромбов, операции на сердце, по удалению тромбов, по трансплантации легких, на курс барокамеры. На самом деле ребенок не был болен, ипотеку оплачивал муж, с которым фигурантка тогда не разводилась, а ждала второго ребенка.
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Мошенники выманили у москвича более 41 миллиона рублей
21 февраля, 12:39
Обман вскрылся, когда муж обнаружил переписку жены с посторонним мужчиной и уличил ее в измене. Супруг заявил, что он обеспечивал семью, платил сам по ипотеке, а супруга находится в декретном отпуске. Муж связался с ее любовником и рассказал правду. Бизнесмен, узнав об обмане, предложил фигурантке вернуть деньги, она отказалась, после чего он обратился в правоохранительные органы.
Подсудимая вину признала, обязалась возместить ущерб потерпевшему и рассказала, что сейчас брак с супругом расторгнут, а она проживает с детьми в той же квартире, не работает, финансово ей помогает мама.
"Суд приговорил признать (фигурантку - ред.) виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 3 года... Наказание считать условным с испытательным сроком 2 года", - говорится в документе.
Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму более 1 миллиона рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
В Хабаровске аферистка прикинулась беременной и получила миллион рублей
17 марта 2025, 09:32
 
ПроисшествияРоссия
 
 
