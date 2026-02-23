https://ria.ru/20260223/stubb-2076226607.html
Стубб призвал усилить безопасность Арктики
Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:56:00+03:00
2026-02-23T15:56:00+03:00
2026-02-23T16:00:00+03:00
в мире
гренландия
финляндия
норвегия
александер стубб
гренландия
финляндия
норвегия
в мире, гренландия, финляндия, норвегия, александер стубб
В мире, Гренландия, Финляндия, Норвегия, Александер Стубб
Стубб призвал усилить безопасность Арктики в Норвегии, Швеции и Финляндии