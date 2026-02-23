Рейтинг@Mail.ru
Стубб призвал усилить безопасность Арктики - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:56 23.02.2026 (обновлено: 16:00 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/stubb-2076226607.html
Стубб призвал усилить безопасность Арктики
Стубб призвал усилить безопасность Арктики - РИА Новости, 23.02.2026
Стубб призвал усилить безопасность Арктики
Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:56:00+03:00
2026-02-23T16:00:00+03:00
в мире
гренландия
финляндия
норвегия
александер стубб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076227127_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_b0ab0b4b34a8d98d22b36e7b806a11c6.jpg
https://ria.ru/20260214/finljandija-2074416459.html
гренландия
финляндия
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076227127_233:0:2962:2047_1920x0_80_0_0_610fe858d29cfdf35c4a99403e5a911c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гренландия, финляндия, норвегия, александер стубб
В мире, Гренландия, Финляндия, Норвегия, Александер Стубб
Стубб призвал усилить безопасность Арктики

Стубб призвал усилить безопасность Арктики в Норвегии, Швеции и Финляндии

© AP Photo / Thomas PadillaПрезидент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 23 февраля 2026
Президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 23 февраля 2026 - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Президент Финляндии Александр Стубб во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. 23 февраля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 23 фев – РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал усилить безопасность не только Гренландии, но и арктических регионов в Норвегии, Швеции и Финляндии.
"На мой взгляд, необходимо усиливать безопасность Арктики, и не только в Гренландии, но и в Норвегии, Швеции и, конечно, Финляндии", - сказал он в ходе совместной пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном в Париже.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Руководство Дании и Гренландии предостерегало американские власти от захвата острова, указывая, что ожидает уважения территориальной целостности королевства.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Финляндия хочет создать самые сильные в НАТО арктические силы, заявил Стубб
14 февраля, 18:34
 
В миреГренландияФинляндияНорвегияАлександер Стубб
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала