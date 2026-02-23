В Стамбуле убили и закопали китайского бизнесмена, пишут СМИ

Адвокат бизнесмена обратился в полицию и сообщил об исчезновении клиента 24 января в районе Бакыркёй на западе мегаполиса. Полицейские отследили GPS-сигнал автомобиля бизнесмена и установили его последнее местонахождение.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили лопаты и кирки, а вскоре нашли и тело Юн Вана, закопанное в поле на ферме. Руки и ноги мужчины были связаны, а рот заклеен скотчем.