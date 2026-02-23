В Стамбуле убили и закопали китайского бизнесмена, пишут СМИ

СТАМБУЛ, 23 фев - РИА Новости. Тело 38-летнего китайского бизнесмена Юн Вана обнаружили закопанным в стамбульском районе Арнавуткёй, предположительно, перед убийством его ограбили, сообщила газета Hürriyet.
Адвокат бизнесмена обратился в полицию и сообщил об исчезновении клиента 24 января в районе Бакыркёй на западе мегаполиса. Полицейские отследили GPS-сигнал автомобиля бизнесмена и установили его последнее местонахождение.
Прибывшие на место стражи порядка обнаружили лопаты и кирки, а вскоре нашли и тело Юн Вана, закопанное в поле на ферме. Руки и ноги мужчины были связаны, а рот заклеен скотчем.
"Прокуратура района Газиосманпаша возбудила уголовное дело. Следствие выяснило, что бизнесмена убили злоумышленники, пытавшиеся ограбить его – они утверждали, что Ван обманул их в Китае, и выяснили, где он живет, через знакомую ему женщину. Они ударили Вана по голове твердым предметом и похитили его холодный кошелек от криптовалюты. Десять подозреваемых были объявлены в розыск через Интерпол, сообщается, что они задержаны в Китае", - говорится в сообщении газеты.