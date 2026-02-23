https://ria.ru/20260223/ssha-2076276315.html
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами - РИА Новости, 23.02.2026
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Карибском бассейне, в результате которого погибли три... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
карибский бассейн
сша
Новости
ru-RU
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
США заявили об ударе по лодке наркоторговцев в Карибском бассейне, трое погибли