Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
22:08 23.02.2026
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами
в мире
карибский бассейн
сша
карибский бассейн
сша
в мире, карибский бассейн, сша
В мире, Карибский бассейн, США
Военные США заявили о новом ударе по судну с наркоторговцами

США заявили об ударе по лодке наркоторговцев в Карибском бассейне, трое погибли

© Фото : U.S. NavyЭсминец ВМС США
Эсминец ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : U.S. Navy
Эсминец ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Южное военное командование США (SOUTHCOM) объявило об очередном ударе по лодке наркоторговцев в Карибском бассейне, в результате которого погибли три предполагаемых контрабандиста.
"По распоряжению командующего Южным командованием генерала Фрэнсиса Донована объединённая оперативная группа Southern Spear ("Южное Копье" – ред.) 23 февраля нанесла смертоносный удар по судну, управляемому организациями, признанными террористическими. Разведка подтвердила, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в Карибском регионе и участвовало в операциях по перевозке наркотиков. В результате операции были ликвидированы трое мужчин, причастных к нарко-террористической деятельности", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
