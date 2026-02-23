Рейтинг@Mail.ru
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США - РИА Новости, 23.02.2026
18:09 23.02.2026 (обновлено: 18:11 23.02.2026)
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США - РИА Новости, 23.02.2026
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США
Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с флагами в руках с площади у конгресса США, запретив ему находиться вблизи здания, передает корреспондент... РИА Новости, 23.02.2026
украина
в мире, украина, конгресс сша
В мире, Украина, Конгресс США
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США

Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Капитолий
Вид на Капитолий - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с флагами в руках с площади у конгресса США, запретив ему находиться вблизи здания, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел утром в понедельник по местному времени в тот момент, когда мужчина, державший в руках два флага Украины, подошел к зданию конгресса.
После этого к нему оперативно подъехал автомобиль полиции Капитолия. Два офицера полиции подошли к демонстранту и потребовали от него покинуть территорию у здания, жестом указав направление за пределы площади.
После разговора с правоохранителями украинский демонстрант незамедлительно удалился, подчинившись требованию полиции.
В миреУкраинаКонгресс США
 
 
