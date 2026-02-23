https://ria.ru/20260223/ssha-2076246732.html
Полиция выгнала украинского демонстранта с площади у конгресса США
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Полиция Капитолия выгнала украинского демонстранта с флагами в руках с площади у конгресса США, запретив ему находиться вблизи здания, передает корреспондент РИА Новости.
Инцидент произошел утром в понедельник по местному времени в тот момент, когда мужчина, державший в руках два флага Украины
, подошел к зданию конгресса.
После этого к нему оперативно подъехал автомобиль полиции Капитолия. Два офицера полиции подошли к демонстранту и потребовали от него покинуть территорию у здания, жестом указав направление за пределы площади.
После разговора с правоохранителями украинский демонстрант незамедлительно удалился, подчинившись требованию полиции.