Рейтинг@Mail.ru
ЕП решил отложить голосование по торговой сделке Европы и США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/ssha-2076244777.html
ЕП решил отложить голосование по торговой сделке Европы и США, пишут СМИ
ЕП решил отложить голосование по торговой сделке Европы и США, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
ЕП решил отложить голосование по торговой сделке Европы и США, пишут СМИ
Европарламент согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на парламентские источники. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T17:49:00+03:00
2026-02-23T17:49:00+03:00
в мире
сша
гренландия
европа
дональд трамп
европарламент
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_0:125:2000:1250_1920x0_80_0_0_7fe9050da8a8522923790d2e55cce380.jpg
https://ria.ru/20260223/es-2076220678.html
https://ria.ru/20260223/poshliny-2076154315.html
сша
гренландия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100589/93/1005899338_85:0:1916:1373_1920x0_80_0_0_c271ce6fbbe828b8bc0519373d3b608c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гренландия, европа, дональд трамп, европарламент, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Европа, Дональд Трамп, Европарламент, Евросоюз
ЕП решил отложить голосование по торговой сделке Европы и США, пишут СМИ

Reuters: Европарламент решил отложить голосование по торговой сделке ЕС и США

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Европарламент согласился отложить голосование по торговой сделке ЕС и США, передает агентство Рейтер со ссылкой на парламентские источники.
"Европейский парламент в понедельник решил отложить голосование по торговой сделке Евросоюза с США в связи с тем, что президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 15%", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на два источника в ЕП.
Флаги США и ЕС - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕС хочет заморозить ратификацию торгового соглашения с США, пишут СМИ
Вчера, 14:59
Ранее агентство Блумберг передавало, что ЕС планирует заморозить процесс ратификации торговой сделки с США.
Верховный суд США в пятницу признал, что закон о чрезвычайных экономических полномочиях, по которому американский президент Дональд Трамп вводил импортные тарифы, не позволяет ему этого делать. Суд в своем решении указал, что исключительными полномочиями по введению таких пошлин обладает конгресс.
Ранее Европарламент заморозил ратификацию торгового соглашения между ЕС и США после того, как Трамп пригрозил введением пошлин против европейских союзников, которые выступили против его позиции по Гренландии. Ряд лидеров ЕС позднее высказались за одобрение сделки ввиду того, что Трамп отказался от использования силы в Гренландии.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Британия и ЕС сильнее всего пострадают от новых пошлин США, заявил Дмитриев
Вчера, 01:55
 
В миреСШАГренландияЕвропаДональд ТрампЕвропарламентЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала