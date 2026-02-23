Рейтинг@Mail.ru
07:13 23.02.2026 (обновлено: 14:34 23.02.2026)
В США более ста тысяч домов остались без электричества из-за снегопада
Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 23.02.2026
в мире, сша, делавэр, нью-джерси
В мире, США, Делавэр, Нью-Джерси
Расчистка улицы во время снегопада в Нью-Йорке, 23 февраля 2026 года
Расчистка улицы во время снегопада в Нью-Йорке, 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Jeenah Moon
Расчистка улицы во время снегопада в Нью-Йорке, 23 февраля 2026 года
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage.
По данным на 6:45 мск, общее число отключений составило по меньшей мере 101 893: были учтены штаты Делавэр (29 162), Нью-Джерси (28 574), Вирджиния (24 783) и Мэриленд (19 374).
Ранее издание Hill сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В США из-за снегопада отменили или задержали более десяти тысяч рейсов
