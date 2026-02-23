https://ria.ru/20260223/ssha-2076167824.html
В США более ста тысяч домов остались без электричества из-за снегопада
Число домов на восточном побережье США, оставшихся без электричества на фоне снежной бури, превысило 100 тысяч, свидетельствуют данные сайта Poweroutage. РИА Новости, 23.02.2026
в мире
сша
делавэр
нью-джерси
