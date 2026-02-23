В США из-за снегопада отменили или задержали более десяти тысяч рейсов

Ранее издание сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.