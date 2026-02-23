Рейтинг@Mail.ru
07:12 23.02.2026
В США из-за снегопада отменили или задержали более десяти тысяч рейсов
в мире
сша
нью-йорк (город)
филадельфия
в мире, сша, нью-йорк (город), филадельфия
© РИА Новости / Денис ВорошиловСнегопад в Вашингтоне
Снегопад в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Снегопад в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware.
По данным сервиса, по состоянию на 06.33 мск (22.33 EST), было отменено более 3,4 тысячи рейсов в США, из страны или внутри нее, а задержано - более 7 тысяч.
Как пишет издание Hill, сильнее всего снегопад сказался на работе аэропорта имени Джона Кеннеди и аэропорта Ла-Гуардия в Нью-Йорке, а также аэропортов Ньюарка, Филадельфии и Бостона.
Ранее издание сообщило, что более 60 миллионов жителей США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада. По данным метеорологов, в затронутых непогодой штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
Снегопад в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
Вчера, 06:55
 
