В США из-за снегопада отменили или задержали более десяти тысяч рейсов
Более 10 тысяч рейсов было отменено или задержано в США в воскресенье на фоне снежной бури, следует из данных онлайн-сервиса FlightAware. РИА Новости, 23.02.2026
в мире
сша
нью-йорк (город)
филадельфия
сша
нью-йорк (город)
филадельфия
