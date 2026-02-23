https://ria.ru/20260223/ssha-2076166674.html
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада - РИА Новости, 23.02.2026
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T06:55:00+03:00
2026-02-23T06:55:00+03:00
2026-02-23T06:55:00+03:00
в мире
нью-йорк (город)
сша
делавэр
зохран мамдани
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20864/76/208647647_0:0:4000:2250_1920x0_80_0_0_70f14a55fa266bd8a45698e47d09fbed.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/20864/76/208647647_0:0:4000:3000_1920x0_80_0_0_fb26180e8c7cf795e7a1dad434d940d1.jpg
