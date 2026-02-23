Рейтинг@Mail.ru
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
06:55 23.02.2026
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
В США более 60 миллионов человек оказались в зоне ЧП из-за снегопада
в мире
нью-йорк (город)
сша
делавэр
зохран мамдани
в мире, нью-йорк (город), сша, делавэр, зохран мамдани
В мире, Нью-Йорк (город), США, Делавэр, Зохран Мамдани
© РИА Новости / Дмитрий ГорностаевСнегопад в Нью-Йорке
Снегопад в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Горностаев
Снегопад в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Более 60 миллионов жителей северо-востока США оказались в зоне действия режима чрезвычайного положения из-за мощного снегопада, сообщает издание Hill.
"(Штаты - ред.) Делавэр, Массачусетс, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания и Род-Айленд объявили режим чрезвычайного положения, что затронуло более 60 миллионов человек", - говорится в публикации.
По данным метеорологов, в этих штатах в ночь на понедельник может выпасть от 30 до 60 сантиметров снега.
Обе палаты конгресса на фоне непогоды перенесли на вторник проведение голосований по различным инициативам.
Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани ранее предупредил жителей города о надвигающейся снежной буре и возможных проблемах на дорогах из-за сугробов.
