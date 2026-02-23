Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца

Суть иска в том, что калифорнийские законы вынуждают всех американских фермеров отказаться от привычных и недорогих способов производства яиц, которыми они пользовались годами. Из-за этого их расходы растут, и в итоге простые покупатели по всей стране платят за яйца больше. При этом федеральный закон уже регулирует маркировку и упаковку яиц, и, по мнению истцов, Калифорния не имеет права вводить дополнительные и более жесткие правила.