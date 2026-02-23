https://ria.ru/20260223/ssha-2076159656.html
Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца
Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца - РИА Новости, 23.02.2026
Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца
Иск американского лидера Дональда Трампа, оспаривающий торговые практики Калифорнии, которые, по мнению президента, привели к росту цен на яйца, будет... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:15:00+03:00
2026-02-23T03:15:00+03:00
2026-02-23T03:15:00+03:00
в мире
калифорния
сша
дональд трамп
гэвин ньюсом
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_f24bbe04280f9140e98713630593fe0a.jpg
https://ria.ru/20260122/tramp-2069714676.html
https://ria.ru/20260123/tramp-2069796127.html
калифорния
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071339907_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_3e018ce2c4dceeded375624b3badb66f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, калифорния, сша, дональд трамп, гэвин ньюсом, джо байден
В мире, Калифорния, США, Дональд Трамп, Гэвин Ньюсом, Джо Байден
Суд в Калифорнии рассмотрит иск Трампа о росте цен на яйца
Суд рассмотрит иск Трампа, оспаривающий торговые практики Калифорнии
ВАШИНГТОН, 23 фев – РИА Новости. Иск американского лидера Дональда Трампа, оспаривающий торговые практики Калифорнии, которые, по мнению президента, привели к росту цен на яйца, будет рассмотрен в суде Центрального округа штата.
Заседание по иску состоится утром 23 февраля по местному времени, следует из расписания судьи Марка Скарси, который ведет процесс.
Как сообщал ранее минюст, иск направлен против властей Калифорнии
во главе с губернатором Гэвином Ньюсомом
. Причиной стали местные законы, вводящие избыточные ограничения на производство птицеводческой продукции по всей стране, что противоречит Конституции США
.
Суть иска в том, что калифорнийские законы вынуждают всех американских фермеров отказаться от привычных и недорогих способов производства яиц, которыми они пользовались годами. Из-за этого их расходы растут, и в итоге простые покупатели по всей стране платят за яйца больше. При этом федеральный закон уже регулирует маркировку и упаковку яиц, и, по мнению истцов, Калифорния не имеет права вводить дополнительные и более жесткие правила.
Проблема цен на яйца волнует американского лидера далеко не первый месяц: еще вступая в должность, он возложил вину за рост цен на своего предшественника Джо Байдена
. Тогда, по словам Трампа
, все сходили с ума из-за того, что стоимость яиц выросла в четыре раза. Однако сейчас, как утверждает президент, они существенно подешевели и снова есть в каждом магазине.