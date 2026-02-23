США содействовали захвату главы наркокартеля в Мексике, пишут СМИ

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Американские специалисты содействовали операции по захвату главы картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо в Мексике, передает агентство Рейтер со ссылкой на американского военного.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско", который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
"Новая возглавляемая американскими военными рабочая группа со специализацией на сборе разведданных о наркокартелях сыграла роль в рейде мексиканских военных в воскресенье, в результате которого скончался наркобарон Эль Менчо", - пишет агентство.
Отмечается, что в конце 2025 года в США была негласно создана межведомственная группа с участием ряда правительственных агентств для определения местонахождения членов наркокартелей по обе стороны границы между США и Мексикой.
Источник не предоставил агентству подробностей о том, какую именно информацию американская сторона могла передать властям Мексики, однако он подчеркнул, что сам рейд был операцией мексиканских военных.
Эксперт предупредил о последствиях военного удара США по картелям в Мексике
25 августа 2025, 15:33