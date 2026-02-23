США содействовали захвату главы наркокартеля в Мексике, пишут СМИ

"Новая возглавляемая американскими военными рабочая группа со специализацией на сборе разведданных о наркокартелях сыграла роль в рейде мексиканских военных в воскресенье, в результате которого скончался наркобарон Эль Менчо", - пишет агентство.

Источник не предоставил агентству подробностей о том, какую именно информацию американская сторона могла передать властям Мексики, однако он подчеркнул, что сам рейд был операцией мексиканских военных.