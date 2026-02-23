https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076196938.html
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, пять орудий артиллерии за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
