ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:51 23.02.2026 (обновлено: 11:56 23.02.2026)
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки
ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, пять орудий артиллерии за сутки, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986935422_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_1ee7b7c1d585b51d7100da8e4af39a83.jpg
1920
1920
true
ВСУ потеряли свыше 140 боевиков в зоне действий "Юга" за сутки

ВСУ потеряли свыше 140 боевиков и 6 бронемашин в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа российских артиллеристов в зоне СВО
Работа российских артиллеристов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Работа российских артиллеристов в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, одиннадцать автомобилей, пять орудий артиллерии за сутки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Резниковка, Дружковка, Краматорск, Константиновка и Никифоровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 140 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе четыре западного производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств", - говорится в сообщении.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
