https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076171486.html
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ - РИА Новости, 23.02.2026
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два иностранных бронетранспортёра боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T08:05:00+03:00
2026-02-23T08:05:00+03:00
2026-02-23T08:06:00+03:00
безопасность
константиновка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_0:53:3374:1951_1920x0_80_0_0_fd84073ef9120282d17d227469230510.jpg
https://ria.ru/20260223/bespilotniki-2075747828.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0e/2074395579_231:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_f4c280f790a3393ec087d2c710342f19.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ
На Константиновском направлении уничтожены два иностранных бронетранспортёра ВСУ
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два иностранных бронетранспортёра боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии была обнаружена американская бронемашина М-113.
"Противник бросил технику на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку
, а операторы беспилотных систем российских войск уничтожили её несколькими точными попаданиями", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что также была уничтожена британская бронемашина Spartan.
"Противник пытался маневрировать, чтобы увернуться от беспилотника российских войск, но попытка была безуспешной: цель была уничтожена вместе с живой силой", - отметили в военном ведомстве.