ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ
08:05 23.02.2026 (обновлено: 08:06 23.02.2026)
ВС России уничтожили два иностранных бронетранспортера ВСУ
2026
безопасность, константиновка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Константиновка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Боевая работа расчета РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два иностранных бронетранспортёра боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.
Операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии была обнаружена американская бронемашина М-113.
"Противник бросил технику на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку, а операторы беспилотных систем российских войск уничтожили её несколькими точными попаданиями", - говорится в сообщении.
В Минобороны добавили, что также была уничтожена британская бронемашина Spartan.
"Противник пытался маневрировать, чтобы увернуться от беспилотника российских войск, но попытка была безуспешной: цель была уничтожена вместе с живой силой", - отметили в военном ведомстве.
БезопасностьКонстантиновкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
