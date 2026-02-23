ДОНЕЦК, 23 фев - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск уничтожили два иностранных бронетранспортёра боевиков ВСУ на константиновском направлении, сообщили в Минобороны России.

Операторами беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии была обнаружена американская бронемашина М-113.

"Противник бросил технику на одном из участков дорог, ведущих на Константиновку , а операторы беспилотных систем российских войск уничтожили её несколькими точными попаданиями", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что также была уничтожена британская бронемашина Spartan.