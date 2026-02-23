Рейтинг@Mail.ru
ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 23.02.2026 (обновлено: 09:28 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076167318.html
ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении
ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении - РИА Новости, 23.02.2026
ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении
Украинское командование пытается компенсировать дефицит солдат на Харьковском направлении за счет активного использования беспилотников и РЭБ, сообщили РИА... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:04:00+03:00
2026-02-23T09:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:134:2730:1670_1920x0_80_0_0_19361eede964af7a4917a730e1da28c1.jpg
https://ria.ru/20260222/vsu-2076136898.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/0c/2073994235_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_c271e37c82bf38753806d7f12963fd31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Украина
ВСУ столкнулись с серьезной нехваткой солдат на Харьковском направлении

РИА Новости: ВСУ на Харьковском направлении компенсируют кадровый дефицит БПЛА

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинское командование пытается компенсировать дефицит солдат на Харьковском направлении за счет активного использования беспилотников и РЭБ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ", — рассказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
22 февраля, 22:31
Так, по данным источника, на передовых позициях ВСУ стали задействовать новые разработки средств радиоэлектронной борьбы "Октава" и "Дамба".

Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.

В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне их ответственности до 430 солдат, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две радиолокационные станции а также несколько складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХарьковская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала