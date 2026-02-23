МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Украинское командование пытается компенсировать дефицит солдат на Харьковском направлении за счет активного использования беспилотников и РЭБ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Катастрофическую нехватку личного состава на позициях украинское командование стремится нивелировать массовым применением дронов в комплексе средств РЭБ", — рассказал собеседник агентства.
"Голыми руками". Произошедшее в зоне СВО вызвало изумление на Западе
22 февраля, 22:31
Так, по данным источника, на передовых позициях ВСУ стали задействовать новые разработки средств радиоэлектронной борьбы "Октава" и "Дамба".
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Харьковской областью.
В этом регионе действуют группировки войск "Запад" и "Север". Первая из них также уничтожает военнослужащих ВСУ в ДНР, а последняя — в Сумской области. За минувшие сутки украинские войска потеряли в зоне их ответственности до 430 солдат, бронетранспортер М113, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две радиолокационные станции а также несколько складов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18