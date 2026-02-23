ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейкового материала про СВО

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. ВСУ хотят распространить опасное программное обеспечение среди российских военнослужащих, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"Сегодня планируется массовая рассылка среди российских военнослужащих вредоносного ПО под видом информационного материала. После перехода по ссылке злоумышленники могут получить доступ к содержимому мобильных устройств", — предупредил собеседник агентства.
Он пояснил, что речь идет о распространении файла "Путь подразделения в ходе СВО", который маскируется под ссылку на сайт Википедии.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, Украина не могла бы проводить хакерские атаки против России без помощи НАТО. Еще в 2022 году Киев подключили к работе расположенного в Таллине киберцентра альянса, отвечающего за его "гибкую оборону". На деле он выступает полигоном блока по отработке операций в киберпространстве против Москвы, подчеркивала дипломат.