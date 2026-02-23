https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076163559.html
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчёт САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщило РИА Новости, 23.02.2026
безопасность
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_0:0:3203:1802_1920x0_80_0_0_c73a55cdf22a07b55d62c75ec324eca3.jpg
запорожская область
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587370_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_76f60c7f0ed90aa79404489d14f07212.jpg
Безопасность, Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Расчёт САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения огневых задач в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области
артиллеристы группировки войск "Восток" прямой наводкой поразили бронированную технику противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ
", - говорится в сообщении военного ведомства.
После получения координат противника расчет самоходного орудия в кратчайшие сроки выехал на позицию и открыл огонь. В результате прямого попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к полному уничтожению бронемашины врага вместе с экипажем, подчеркнули в Минобороны России
.
"У нас по-прежнему устойчивая связь, что позволяет командованию управлять подразделениями, разведка передает координаты расчетам артиллерии и БПЛА, комплекты работают штатно и обеспечивают в войсках стабильную и надежную связь в зоне СВО, обмен информацией происходит оперативно", - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным "Зверь".
Министерство обороны России добавило, что при ведении боевой работы расчеты подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.