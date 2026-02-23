Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области

"У нас по-прежнему устойчивая связь, что позволяет командованию управлять подразделениями, разведка передает координаты расчетам артиллерии и БПЛА, комплекты работают штатно и обеспечивают в войсках стабильную и надежную связь в зоне СВО, обмен информацией происходит оперативно", - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным "Зверь".