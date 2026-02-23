Рейтинг@Mail.ru
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2026
05:23 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/spetsoperatsiya-2076163559.html
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 23.02.2026
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области
Расчёт САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщило РИА Новости, 23.02.2026
2026
Силы "Востока" уничтожили боевые машины пехоты ВСУ в Запорожской области

Расчет САУ "Акация" уничтожил боевые машины ВСУ в зоне СВО

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Расчёт САУ "Акация" группировки войск "Восток" уничтожил боевые машины пехоты ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе выполнения огневых задач в зоне проведения специальной военной операции в Запорожской области артиллеристы группировки войск "Восток" прямой наводкой поразили бронированную технику противника, сорвав ротацию подразделений ВСУ", - говорится в сообщении военного ведомства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Прорвать оборону". В США раскрыли, что союзники могут сделать для Украины
Вчера, 04:27
После получения координат противника расчет самоходного орудия в кратчайшие сроки выехал на позицию и открыл огонь. В результате прямого попадания 152-мм осколочно-фугасного снаряда произошла детонация боекомплекта, что привело к полному уничтожению бронемашины врага вместе с экипажем, подчеркнули в Минобороны России.
"У нас по-прежнему устойчивая связь, что позволяет командованию управлять подразделениями, разведка передает координаты расчетам артиллерии и БПЛА, комплекты работают штатно и обеспечивают в войсках стабильную и надежную связь в зоне СВО, обмен информацией происходит оперативно", - сказал один из военнослужащих группировки войск "Восток" с позывным "Зверь".
Министерство обороны России добавило, что при ведении боевой работы расчеты подразделения войск беспилотных систем и артиллеристы не используют средства связи иностранного производства, а применяют отечественные образцы связи и управления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
