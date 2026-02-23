Рейтинг@Mail.ru
В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы
23:02 23.02.2026
В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы
В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы - РИА Новости, 23.02.2026
В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы
Чиновники, работающие с "Советом мира" президента США Дональда Трампа, изучают возможность создания стейблкоина для сектора Газы на фоне усилий по... РИА Новости, 23.02.2026
в мире, сша, австралия, япония, дональд трамп
В мире, США, Австралия, Япония, Дональд Трамп
В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы

FT: в Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы

© AP Photo / Ariel SchalitВид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
Вид на разрушенные здания в секторе Газа с юга Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Чиновники, работающие с "Советом мира" президента США Дональда Трампа, изучают возможность создания стейблкоина для сектора Газы на фоне усилий по восстановлению экономики территории, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники, работающие с "Советом мира" Дональда Трампа, изучают возможность создания стейблкоина для Газы", - говорится в материале.
Президент США Дональд Трамп выступает на саммите Совета мира в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Для Совета мира все только начинается, считает экс-посол США
21 февраля, 13:37
По данным газеты, обсуждения находятся на начальной стадии.
По словам одного из источников, ожидается, что стейблкоин будет привязан к американскому доллару. Собеседник издания заявил, что, как планируется, с помощью стейблкоина жители Газы смогут совершать цифровые транзакции.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" прошло в минувший четверг в Вашингтоне.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Совет мира дойдет и до других горячих точек, заявил Трамп
19 февраля, 20:29
 
