В Совете мира Трампа обдумывают создание стейблкоина для Газы

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Чиновники, работающие с "Советом мира" президента США Дональда Трампа, изучают возможность создания стейблкоина для сектора Газы на фоне усилий по восстановлению экономики территории, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
"Чиновники, работающие с "Советом мира" Дональда Трампа, изучают возможность создания стейблкоина для Газы", - говорится в материале.
По данным газеты, обсуждения находятся на начальной стадии.
По словам одного из источников, ожидается, что стейблкоин будет привязан к американскому доллару. Собеседник издания заявил, что, как планируется, с помощью стейблкоина жители Газы смогут совершать цифровые транзакции.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по восстановлению и управлению сектором Газа. Администрация президента США направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, в списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия и Украина также числятся в списке приглашенных. Первое заседание "Совета мира" прошло в минувший четверг в Вашингтоне.
