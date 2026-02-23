https://ria.ru/20260223/sochi-2076200893.html
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняли ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
сочи
