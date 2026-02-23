https://ria.ru/20260223/sochi-2076182932.html
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты - РИА Новости, 23.02.2026
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Сочи, сообщила Росавиация. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T10:14:00+03:00
2026-02-23T10:14:00+03:00
2026-02-23T10:14:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71818/87/718188759_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_17261cef879e68d2748d514358d7138c.jpg
https://ria.ru/20260223/aeroporty-2076176679.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71818/87/718188759_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5e22ae1eb52145f7d095a2c46c978c66.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), общество, россия
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Общество, Россия
В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты
Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Сочи