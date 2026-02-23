Здесь его плавят и по системе коллекторов отправляют на очистные сооружения, где он проходит механическую и биологическую очистку. Такая технология помогает избавить город от снежного плена и в то же время не вредит экологии. Все сотрудники снегосплавных пунктов работают круглосуточно.
https://ria.ru/20260223/sneg-2076195669.html
Куда уходит снег: как работают снегосплавные пункты в Москве
Куда уходит снег: как работают снегосплавные пункты в Москве - РИА Новости, 23.02.2026
Куда уходит снег: как работают снегосплавные пункты в Москве
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты.
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты. Здесь его плавят и по системе коллекторов отправляют на очистные сооружения, где он проходит механическую и биологическую очистку. Такая технология помогает избавить город от снежного плена и в то же время не вредит экологии. Все сотрудники снегосплавных пунктов работают круглосуточно.
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты.
Все силы коммунальных служб брошены на борьбу с рекордным снегопадом, мероприятия по очистке города от снега ведутся круглосуточно. Снег оперативно вывозят на стационарные снегосплавные пункты.