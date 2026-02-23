ЕК отстаивает интересы Украины в ситуации с "Дружбой", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Европейская комиссия превратилась в "украинскую", отстаивает интересы Киева, а не входящих в ЕС Венгрии и Словакии, и не помогает возобновить транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза.
По его словам, Еврокомиссия "ничего не делает" для возобновления транзита и только "самым грубым образом сговаривается с украинцами и, конечно же, с венгерской оппозицией", чтобы поставить Венгрию в затруднительное положение в плане энергоснабжения.
Министр также сообщил, что объявленное Брюсселем координационное совещание по ситуации с нефтью на самом деле является рядовым еженедельным заседанием, а заявление было сделано с целью "создать впечатление, будто Еврокомиссия играет более значительную роль".
"Сегодня представитель Еврокомиссии заявил... что ЕК очень обеспокоена этим вопросом и убеждена в том, что украинское правительство намерено возобновить поставки. Вот и все, что они могли сказать", - добавил Сийярто.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в воскресенье объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Он уточнил, что государство пока не будет останавливать поставки электричества Украине, чтобы не создавать проблем для живущих в Закарпатье венгров.
Венгрия в минувшую среду остановила поставки дизеля Украине, а в пятницу заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.