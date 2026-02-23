ЕК отстаивает интересы Украины в ситуации с "Дружбой", заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 23 фев - РИА Новости. Европейская комиссия превратилась в "украинскую", отстаивает интересы Киева, а не входящих в ЕС Венгрии и Словакии, и не помогает возобновить транзит российской нефти по "Дружбе", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто по итогам заседания совета глав МИД стран-участниц Евросоюза.

"Сегодня представитель Еврокомиссии заявил... что ЕК очень обеспокоена этим вопросом и убеждена в том, что украинское правительство намерено возобновить поставки. Вот и все, что они могли сказать", - добавил Сийярто.