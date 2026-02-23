Рейтинг@Mail.ru
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/siyyarto-2076216623.html
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера - РИА Новости, 23.02.2026
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста после вопроса о том, почему Венгрия приняла решение голосовать против предоставления... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:16:00+03:00
2026-02-23T14:16:00+03:00
в мире
венгрия
украина
киев
петер сийярто
европарламент
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_0:30:3127:1789_1920x0_80_0_0_d74f024940757f710ff41cca53a6ffa1.jpg
https://ria.ru/20260222/orban-2076089921.html
https://ria.ru/20260213/zelenskij-2074163870.html
венгрия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060801941_398:0:3127:2047_1920x0_80_0_0_2e5ba8d2a59a3e601f6b5632c978ab9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, киев, петер сийярто, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, мирный план сша по украине
В мире, Венгрия, Украина, Киев, Петер Сийярто, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия, Мирный план США по Украине
"Вы в этом мире живете?" Сийярто поставил на место проукраинского репортера

Сийярто резко ответил журналисту на вопрос о кредите для Украины

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на 16-ом заседании Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поставил на место журналиста после вопроса о том, почему Венгрия приняла решение голосовать против предоставления кредита Украине. Фрагмент его комментария приводит канал RT.
"Ну же, вы вообще в этом мире живете? Ситуация изменилась. Вы не слышали о решении Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию? Думаю, вы слышали. Нет никаких физических или технических оснований для решения Украины не возобновлять поставки нефти в Венгрию. <…> Вот что случилось", — сказал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Не будем сидеть сложа руки". Орбан жестко ответил на дерзкий шаг Киева
22 февраля, 15:31
Сийярто подчеркнул, что действия Киева угрожают энергетической безопасности Венгрии и провоцирует ответные меры.
В пятницу глава МИД Венгрии сообщил, что Будапешт выступил против выделения Украине кредита на 90 миллиардов евро из-за того, что Киев препятствует транзиту российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Политическое решение о выделении Киеву кредита на 2026-2027 годы приняли на саммите блока в декабре. На прошлой неделе его одобрил Европарламент, далее это предстоит сделать Совету ЕС. При этом Украина рассчитывает на первый транш уже в апреле.
Ранее Еврокомиссия добивалась согласия Брюсселя на использование около 140 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита под замороженные российские средства. Утверждалось, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб". Европейцы так и не смогли прийти к единому мнению по этому вопросу и решили предоставить Киеву заем на 90 миллиардов евро из собственного бюджета.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
13 февраля, 13:52
 
В миреВенгрияУкраинаКиевПетер СийяртоЕвропарламентЕвросоюзЕврокомиссияМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала