Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ
Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ
Силы международной коалиции во главе с США начали вывод сил с базы Касрак в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, передает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 23.02.2026
