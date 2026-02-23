Рейтинг@Mail.ru
Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ
09:59 23.02.2026
Коалиция США начала вывод сил с базы на северо-востоке Сирии, пишут СМИ
Силы международной коалиции во главе с США начали вывод сил с базы Касрак в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, передает сирийский телеканал Syria TV. РИА Новости, 23.02.2026
в мире
эль-хасаке
сша
сирия
вооруженные силы сша
Новости
Syria TV: США начали вывод сил с базы Касрак на северо-востоке Сирии

Syria TV: США начали вывод сил с базы Касрак на северо-востоке Сирии

© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen GuilloryАмериканские военнослужащие на северо-востоке Сирии
© Фото : U.S. Army / Spc. Jensen Guillory
Американские военнослужащие на северо-востоке Сирии. Архивное фото
БЕЙРУТ, 23 фев - РИА Новости. Силы международной коалиции во главе с США начали вывод сил с базы Касрак в провинции эль-Хасаке на северо-востоке Сирии, передает сирийский телеканал Syria TV.
"Американские войска начали вывод с базы Касрак в провинции эль-Хасаке, направляясь в сторону Иракского Курдистана", - передает телеканал.
Силы западной коалиции 15 февраля оставили базу аш-Шаддади в провинции эль-Хасаке. А несколькими днями ранее центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило окончательный вывод своих сил с базы Ат-Танф и передачу контроля над ней сирийской армии.
Сирийский военный возле города Хама, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: 20 тысяч заключенных сбежали из лагеря для сторонников ИГ* в Сирии
