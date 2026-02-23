Рейтинг@Mail.ru
22:15 23.02.2026
"Это деградация". На Западе забили тревогу после слов Сикорского об Украине
"Это деградация". На Западе забили тревогу после слов Сикорского об Украине
в мире, украина, венгрия, киев, дмитрий песков, радослав сикорский, мид польши, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Венгрия, Киев, Дмитрий Песков, Радослав Сикорский, МИД Польши, Евросоюз, Мирный план США по Украине
"Это деградация". На Западе забили тревогу после слов Сикорского об Украине

Пилкингтон: слова Сикорского о Киеве выдают, что он оторван от реальности

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о поддержке Украины показывают его оторванность от реальности, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
Сикорский накануне заявил, что ожидал большей солидарности со стороны Венгрии по отношению к Киеву.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Втянуть в войну". Орбан выступил с жестким обвинением в адрес Киева
Вчера, 21:52
"Очередная тирада вечно потерянного Сикорского. Он словно старик, который сетует на нынешнее положение вещей", — обрушился с критикой Пилкингтон.
Эксперт отметил, что Сикорский рассуждает о том, каким, по его представлению, должен быть мир, игнорируя при этом реальное положение дел.
"Налицо серьезные признаки умственной деградации", — заключил он.
Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад
Вчера, 20:55
 
В миреУкраинаВенгрияКиевДмитрий ПесковРадослав СикорскийМИД ПольшиЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
