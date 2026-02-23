МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Слова главы МИД Польши Радослава Сикорского о поддержке Украины показывают его оторванность от реальности, заявил ирландский экономист Филип Пилкингтон в соцсети X.
"Очередная тирада вечно потерянного Сикорского. Он словно старик, который сетует на нынешнее положение вещей", — обрушился с критикой Пилкингтон.
Эксперт отметил, что Сикорский рассуждает о том, каким, по его представлению, должен быть мир, игнорируя при этом реальное положение дел.
"Налицо серьезные признаки умственной деградации", — заключил он.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Дерзкое заявление Мерца о Путине поразило Запад
Вчера, 20:55