"Это деградация". На Западе забили тревогу после слов Сикорского об Украине

"Очередная тирада вечно потерянного Сикорского. Он словно старик, который сетует на нынешнее положение вещей", — обрушился с критикой Пилкингтон.

Эксперт отметил, что Сикорский рассуждает о том, каким, по его представлению, должен быть мир, игнорируя при этом реальное положение дел.