Shaman в День защитника Отечества представил новую песню
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День защитника Отечества представил новую песню "За тех". РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День защитника Отечества представил новую песню "За тех".
"Родные, премьера моей новой песни "За тех"… Песня "За тех" уже на музыкальных площадках", - подписал он клип, опубликованный в его Telegram-канале.
Как уточнил артист, первое исполнение этой песни состоялось перед бессмертными ликами погибших героев.
"Когда я пел, то чувствовал, что они живы и рядом с нами, пока жива наша память о вечном подвиге защитников Отечества", - подчеркнул Shaman.