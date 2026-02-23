Рейтинг@Mail.ru
23.02.2026
12:56 23.02.2026
Shaman в День защитника Отечества представил новую песню
Shaman в День защитника Отечества представил новую песню
Shaman в День защитника Отечества представил новую песню
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День защитника Отечества представил новую песню "За тех". РИА Новости, 23.02.2026
шоубиз
россия
shaman (ярослав дронов)
музыка
россия, shaman (ярослав дронов) , музыка
Шоубиз, Россия, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Музыка
Shaman в День защитника Отечества представил новую песню

Shaman в День защитника Отечества представил новую песню "За тех"

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman). Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) в День защитника Отечества представил новую песню "За тех".
«

"Родные, премьера моей новой песни "За тех"… Песня "За тех" уже на музыкальных площадках", - подписал он клип, опубликованный в его Telegram-канале.

Как уточнил артист, первое исполнение этой песни состоялось перед бессмертными ликами погибших героев.
"Когда я пел, то чувствовал, что они живы и рядом с нами, пока жива наша память о вечном подвиге защитников Отечества", - подчеркнул Shaman.
