СБУ проверяет информацию о школе в Сумах, где преподают русский язык - РИА Новости, 23.02.2026
22:54 23.02.2026
СБУ проверяет информацию о школе в Сумах, где преподают русский язык
Служба безопасности Украины проверяет информацию о школе в Сумах, где преподают русский язык и литературу, сообщило украинское издание Hromadske. РИА Новости, 23.02.2026
Новости
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Служба безопасности Украины проверяет информацию о школе в Сумах, где преподают русский язык и литературу, сообщило украинское издание Hromadske.
В начале января в Раду был внесен законопроект о запрете преподавать на русском языке в частных учреждениях образования.
"Служба безопасности Украины заявила, что изучает информацию о деятельности альтернативной школы "Асгард" в Сумах, где преподают русский язык, литературу, а занятия проводят, в частности, на русском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Hromadske.
По информации издания, в школе часть занятий проводят на украинском, часть - на русском языке. Само учреждение не входит в систему общего среднего образования.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
