В Италии заявили, что не согласны с Венгрией по санкциям против России - РИА Новости, 23.02.2026
18:58 23.02.2026
В Италии заявили, что не согласны с Венгрией по санкциям против России
В Италии заявили, что не согласны с Венгрией по санкциям против России
в мире, венгрия, россия, украина, петер сийярто, антонио таяни, кайя каллас, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, Россия, Украина, Петер Сийярто, Антонио Таяни, Кайя Каллас, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 23 фев – РИА Новости. Италия не согласна c позицией Венгрии в вопросе блокирования очередного пакета антироссийских санкций ЕС, заявил глава итальянского МИД, вице-премьер Антонио Таяни.
"Мы разделяем вето - там, где требуется единогласие, мы не можем поступить иначе... но мы поддерживаем новые санкции (против РФ) и финансирование (Украины - ред.) в размере 90 миллиардов евро, линию c преобладающей поддержкой в Европейском союзе", - заявил он на полях встречи глав МИД ЕС В Брюсселе. Министр в этой связи выразил мнение, что страны, которые "отказывается принимать решения, которые подтолкнут Москву к более умеренной позиции, ошибаются".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕК обсуждает с Венгрией и Словакией антироссийские санкции, заявила Каллас
Трансляция его общения с журналистами велась на сайте Еврокомиссии.
Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила на фоне вето Венгрии, что обсуждение 20-го пакета санкций состоится в понедельник, однако прогресс по этому вопросу маловероятен.
Венгрия в среду остановила поставки дизеля Украине и в пятницу заблокировала предоставление Киеву от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ. По словам Сийярто, это сделали в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", стараясь вызвать в стране энергетический кризис и повлиять на выборы в апреле.
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком"
В миреВенгрияРоссияУкраинаПетер СийяртоАнтонио ТаяниКайя КалласЕвросоюзЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
