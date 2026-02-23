Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком" - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/sanktsii-2076223680.html
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком"
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком" - РИА Новости, 23.02.2026
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком"
Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал санкции Евросоюза против России "рынком, где все что-то выторговывают". РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T15:27:00+03:00
2026-02-23T15:27:00+03:00
в мире
россия
венгрия
словакия
ксавье беттель
петер сийярто
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_0:0:2993:1684_1920x0_80_0_0_cdffb44149f9b3dac1f253a6e1251c63.jpg
https://ria.ru/20260223/es-2076218645.html
https://ria.ru/20260223/sanktsii-2076207305.html
россия
венгрия
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755618557_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_f6548184b6692cf27607fea592f5af42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, словакия, ксавье беттель, петер сийярто, евросоюз
В мире, Россия, Венгрия, Словакия, Ксавье Беттель, Петер Сийярто, Евросоюз
Глава МИД Люксембурга назвал санкции ЕС против России "торгашеским рынком"

Глава МИД Люксембурга Беттель назвал санкции ЕС против РФ торгашеским рынком

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Ксавье Беттель назвал санкции Евросоюза против России "рынком, где все что-то выторговывают".
Венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто 22 февраля объявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций Европейского союза из-за действий киевского режима, который не возобновляет прокачку нефти из России по "Дружбе" в Венгрию и Словакию.
Флаг Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
ЕС стал заложником собственной пропаганды против России, заявил евродепутат
Вчера, 14:41
"Обычно как это бывает: нам надо найти чековую книжку, чтобы найти решение, договориться, это как на рынке", - сказал Беттель перед началом встречи глав МИД стран-участниц ЕС в Брюсселе, где одной из главных тем стал 20-й пакет антироссийских санкций, который блокируют Венгрия и Словакия.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Сийярто: Венгрия не позволит ЕС принять новый пакет санкций против России
Вчера, 12:47
 
В миреРоссияВенгрияСловакияКсавье БеттельПетер СийяртоЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала