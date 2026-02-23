Рейтинг@Mail.ru
Каллас: прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России маловероятен - РИА Новости, 23.02.2026
10:09 23.02.2026 (обновлено: 16:55 23.02.2026)
Каллас: прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России маловероятен
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас усомнилась в возможности достичь прогресса по новому пакету антироссийских рестрикций. РИА Новости, 23.02.2026
Каллас: прогресс по 20-му пакету санкций ЕС против России маловероятен

Каллас сочла прогресс в обсуждении 20-го пакета санкций против РФ маловероятным

© AP Photo / Virginia MayoГлава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас перед встречей глав МИД стран Евросоюза общается с представителями СМИ
БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас усомнилась в возможности достичь прогресса по новому пакету антироссийских рестрикций.
«

"Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос", — сказала она перед встречей глав МИД стран Евросоюза.

Каллас также признала, что не испытывает оптимизма и по поводу перспективы согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба". До этого Венгрия выступила против выделения Украине займа на 90 миллиардов евро.

В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Согласно оговоренным условиям, Киев должен закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".

Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Россия Евросоюз Санкции в отношении России В мире Кайя Каллас Венгрия Петер Сийярто Украина
 
 
