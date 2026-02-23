БРЮССЕЛЬ, 23 фев — РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас усомнилась в возможности достичь прогресса по новому пакету антироссийских рестрикций.
«
"Обсуждения 20-го пакета состоятся, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса по этому вопросу не будет, однако мы продолжим продвигать этот вопрос", — сказала она перед встречей глав МИД стран Евросоюза.
Каллас также признала, что не испытывает оптимизма и по поводу перспективы согласования кредита Украине на 90 миллиардов евро.
Накануне венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Будапешт заблокирует 20-й пакет антироссийских санкций из-за действий киевского режима, который не возобновляет транзит нефти из России по трубопроводу "Дружба". До этого Венгрия выступила против выделения Украине займа на 90 миллиардов евро.
В начале месяца Евросоюз принял обязательства по обслуживанию кредита. Согласно оговоренным условиям, Киев должен закупать оружие только у европейских компаний, а исключения будут рассматривать отдельно. Утверждается, что это возможно "только при выполнении жестких условий борьбы с коррупцией и соблюдении верховенства права".
Украинские энергетические игры погубят украинцев этой зимой
19 февраля, 08:00
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Санкции снимут за деньги: американцы скупят в России все ценное
21 февраля, 08:00