Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет
2026-02-23T12:08:00+03:00
2026-02-23T16:14:00+03:00
Новый образец самолета "Байкал" с российским двигателем ВК-800
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет. В Минпромторге отметили, что длительность полета составила 10 минут, самолет достиг высоты 300 метров и набрал скорость 190 км/ч.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 успешно выполнил первый полет, сообщил Минпромторг.
"Пятый опытный образец ЛМС-901
"Байкал" (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". <...> Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", — говорится в публикации на платформе MAX
Самолет находился в воздухе десять минут. Он поднялся на высоту 300 метров и развил скорость 190 километров в час.
"Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре", — рассказали в ведомстве.
Первые испытания "Байкала" с двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 успешно прошли в конце декабря 2025 года. Самолет создается для местных воздушных линий и должен заменить кукурузник Ан-2. Его разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом.
В марте ведомство объявило конкурс на выполнение ОКР, чтобы оснастить самолет силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.