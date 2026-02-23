Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет

«

"Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре", — рассказали в ведомстве.