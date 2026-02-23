Рейтинг@Mail.ru
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет - РИА Новости, 23.02.2026
12:08 23.02.2026 (обновлено: 16:14 23.02.2026)
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет - РИА Новости, 23.02.2026
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 успешно выполнил первый полет, сообщил Минпромторг. РИА Новости, 23.02.2026
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 совершил первый полет

Новый образец самолета "Байкал" с российским двигателем совершил первый полет

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Новый образец самолета "Байкал" с двигателем ВК-800 успешно выполнил первый полет, сообщил Минпромторг.
«
"Пятый опытный образец ЛМС-901 "Байкал" (третий летный) совершил успешный первый испытательный полет на аэродроме АО "УЗГА". <...> Во время полета самолет, оснащенный российским двигателем ВК-800 и воздушным винтом АВ-901, выполнил полный круг над аэродромом и штатно осуществил посадку", — говорится в публикации на платформе MAX.
Самолет находился в воздухе десять минут. Он поднялся на высоту 300 метров и развил скорость 190 километров в час.
«
"Перед летными испытаниями нового опытного образца на УЗГА доработали носовую часть кабины экипажа (для обеспечения требований к эргономике и безопасности при аварийной посадке), модернизировали основные опоры шасси, а также изменили угол установки крыла для исключения тенденции к преждевременному отрыву от ВПП при взлете при порывистом ветре", — рассказали в ведомстве.
Первые испытания "Байкала" с двигателем ВК-800 и отечественным воздушным винтом АВ-901 успешно прошли в конце декабря 2025 года. Самолет создается для местных воздушных линий и должен заменить кукурузник Ан-2. Его разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом.
В марте ведомство объявило конкурс на выполнение ОКР, чтобы оснастить самолет силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
