Встречу Рубио и Нетаньяху перенесли на следующую неделю, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на следующий понедельник, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Арабские страны осудили заявление посла США в Израиле
22 февраля, 07:41
"Рубио, как теперь ожидается, встретится с Нетаньяху в следующий понедельник, а не в эти выходные, как предполагалось ранее, сказал (корреспонденту CNN в Иерусалиме - ред.) Таль Шалев израильский чиновник", - написала в соцсети X журналист CNN Дженнифер Хенслер.
Хенслер добавила со ссылкой на представителя госдепа США, что Рубио по-прежнему планирует посетить Израиль, но его расписание может измениться.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Следующие переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля, сообщила оманская сторона, выступающая посредником в переговорах.
СМИ: Рубио планирует посетить Израиль для переговоров по Ирану
19 февраля, 01:44