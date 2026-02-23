Рейтинг@Mail.ru
Встречу Рубио и Нетаньяху перенесли на следующую неделю, пишут СМИ
20:57 23.02.2026 (обновлено: 23:43 23.02.2026)
Встречу Рубио и Нетаньяху перенесли на следующую неделю, пишут СМИ
Встреча госсекретаря США Марко Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на следующий понедельник, передает телеканал CNN со ссылкой на...
в мире
сша
израиль
иран
биньямин нетаньяху
марко рубио
аббас аракчи
Встречу Рубио и Нетаньяху перенесли на следующую неделю, пишут СМИ

CNN: встречу Рубио и Нетаньяху перенесли на следующий понедельник

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Встреча госсекретаря США Марко Рубио с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху переносится на следующий понедельник, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее издание Axios сообщило, что Рубио планирует совершить визит в Израиль в конце февраля, чтобы обсудить ситуацию с Ираном.
"Рубио, как теперь ожидается, встретится с Нетаньяху в следующий понедельник, а не в эти выходные, как предполагалось ранее, сказал (корреспонденту CNN в Иерусалиме - ред.) Таль Шалев израильский чиновник", - написала в соцсети X журналист CNN Дженнифер Хенслер.
Хенслер добавила со ссылкой на представителя госдепа США, что Рубио по-прежнему планирует посетить Израиль, но его расписание может измениться.
Переговоры Тегерана и Вашингтона по иранскому ядерному досье прошли 17 февраля в дипмиссии Омана в Женеве. Иранскую делегацию возглавил министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую - спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Аракчи назвал переговоры конструктивными и серьезными. По его словам, сторонам удалось выработать ключевые принципы, на основе которых они будут работать над сделкой.
Следующие переговоры между США и Ираном пройдут в Женеве 26 февраля, сообщила оманская сторона, выступающая посредником в переговорах.
