В Москве проходит церемония закрытия фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
19:59 23.02.2026 (обновлено: 20:02 23.02.2026)
В Москве проходит церемония закрытия фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"
В Москве проходит церемония закрытия фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

Участники специальной военной операции на церемонии закрытия IV международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". 23 февраля 2026
Участники специальной военной операции на церемонии закрытия IV международного фестиваля документального кино "RT.Док: Время наших героев". 23 февраля 2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония закрытия четвертого фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" проходит в понедельник в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Москве в пятницу в Национальном центре "Россия" и продлился три дня.
Видеообращение Маргариты Симоньян на международном фестивале RТ.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
21 февраля, 18:22
"Вместе с Москвой фильмы о наших героях в эти дни смотрело еще 22 страны. Наш фестиваль проходил на площадках Россотрудничества по всему миру. И в этом году, представляете, даже Япония подключилась к этому движению. Мы там тоже показали фильмы о героях СВО", - сказала генеральный продюсер фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" Екатерина Яковлева в ходе церемонии.
Перед началом церемонии была объявлена минута молчания в память о погибших воинах и военных корреспондентах.
Цель фестиваля - донесение правды о специальной военной операции всему миру. В зрительскую программу вошли 38 фильмов известных российских и зарубежных авторов, среди которых ленты РИА Новости, RT, Первого канала, "России 1", НТВ, телеканала "360" и независимых документалистов.
На фестивале была представлена расширенная международная программа, в которой участвовали документалисты из 13 стран: Алжира, Бангладеш, Индии, Индонезии, Иордании, Ирана, Ливана, Ливии, Палестины, Сирии, Туниса, Турции и Узбекистана. Для участия в фестивале прислали свыше 3 тысяч заявок из более чем 100 стран.
Церемония закрытия совмещена с праздничным концертом ко Дню защитника Отечества, организованным совместно с Национальным центром "Россия".
RT - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT
Вчера, 19:44
 
