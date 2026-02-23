В Москве проходит церемония закрытия фестиваля "RТ.Док: Время наших героев"

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Церемония закрытия четвертого фестиваля "RТ.Док: Время наших героев" проходит в понедельник в Национальном центре "Россия" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Перед началом церемонии была объявлена минута молчания в память о погибших воинах и военных корреспондентах.