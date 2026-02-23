Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Круглый стол "Без срока давности" о преступлениях ВСУ прошел в рамках четвертого Международного фестиваля "RТ.Док: Время наших героев", передает корреспондент РИА Новости.
Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
21 февраля, 18:22
"На сегодняшний день, если учитывать с 2014 года, то у нас только только пострадавших суммарно от ситуации на Донбассе до сегодняшнего дня более 41 тысячи человек. Сорок одна тысяча гражданских жителей у нас пострадали. За это нужно отвечать... Преступления против мирных жителей - это военные преступления. Нарушение норм и принципов международного права", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе круглого стола.
Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Футо продемонстрировал ряд предметов, привезенных из зоны боевых действий, используемых украинскими военными для пыток над мирными жителями и пленными.
Футо также отметил, что всем преступлениям Киевского режима будет дана правовая оценка.