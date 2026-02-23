Рейтинг@Mail.ru
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:44 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/rt-2076259229.html
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT - РИА Новости, 23.02.2026
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT
Круглый стол "Без срока давности" о преступлениях ВСУ прошел в рамках четвертого Международного фестиваля "RТ.Док: Время наших героев", передает корреспондент... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:44:00+03:00
2026-02-23T19:44:00+03:00
россия
москва
киев
родион мирошник
общество
телеканал rt
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048660548_0:133:3321:2001_1920x0_80_0_0_e24fdb50cbe0c81d6574a8678c969e09.jpg
https://ria.ru/20260221/svo-2076001615.html
https://ria.ru/20260218/festival-2075324970.html
россия
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048660548_561:0:3292:2048_1920x0_80_0_0_82a08f29c45b275dafe9c66133b809ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, киев, родион мирошник, общество, телеканал rt
Россия, Москва, Киев, Родион Мирошник, Общество, Телеканал RT
Круглый стол о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT

Круглый стол "Без срока давности" о преступлениях ВСУ прошел на фестивале RT

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкRT
RT - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
RT. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Круглый стол "Без срока давности" о преступлениях ВСУ прошел в рамках четвертого Международного фестиваля "RТ.Док: Время наших героев", передает корреспондент РИА Новости.
Четвертый Международный фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" стартовал в Национальном центре "Россия" в Москве 20 февраля и продлится до понедельника включительно. В ходе круглого стола участники привели доказательства военных преступлений Киева.
Видеообращение Маргариты Симоньян на международном фестивале RТ.Док: Время наших героев - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Симоньян рассказала о фестивале "RТ.Док: Время наших героев"
21 февраля, 18:22
"На сегодняшний день, если учитывать с 2014 года, то у нас только только пострадавших суммарно от ситуации на Донбассе до сегодняшнего дня более 41 тысячи человек. Сорок одна тысяча гражданских жителей у нас пострадали. За это нужно отвечать... Преступления против мирных жителей - это военные преступления. Нарушение норм и принципов международного права", - сказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в ходе круглого стола.
Заместитель руководителя аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Сергей Футо продемонстрировал ряд предметов, привезенных из зоны боевых действий, используемых украинскими военными для пыток над мирными жителями и пленными.
Футо также отметил, что всем преступлениям Киевского режима будет дана правовая оценка.
Международный фестиваль документального кино RТ.Док: Время наших героев в Мурманске - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На фестиваль "RТ.Док: Время наших героев" прислали более трех тысяч заявок
18 февраля, 22:00
 
РоссияМоскваКиевРодион МирошникОбществоТелеканал RT
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала