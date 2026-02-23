https://ria.ru/20260223/rossiya-2076274151.html
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета - РИА Новости, 23.02.2026
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета, республике должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу, заявил... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
россия
венесуэла
дмитрий любинский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
