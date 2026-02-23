Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев

БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС против российских технологий атомной энергетики, в том числе против поставок ядерного топлива из РФ, создадут угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

"Но гораздо важнее безопасность. В моем понимании с огнем ядерной безопасности никто не вправе играть, даже в угоду каким бы то ни было политическим амбициям", - подчеркнул Лихачев.