Рейтинг@Mail.ru
Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/rosatom-2076217497.html
Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев
Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.02.2026
Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев
Возможные санкции ЕС против российских технологий атомной энергетики, в том числе против поставок ядерного топлива из РФ, создадут угрозу ядерной безопасности,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:25:00+03:00
2026-02-23T14:25:00+03:00
россия
европа
алексей лихачев
евросоюз
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_0:202:3148:1973_1920x0_80_0_0_bcd1fc47599d67d212fd8953d6171e7d.jpg
https://ria.ru/20260223/likhachev-2076216489.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144025/32/1440253284_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_234ab639b1839ed797d00ffb979019ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, европа, алексей лихачев, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Россия, Европа, Алексей Лихачев, Евросоюз, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Cанкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности, заявил Лихачев

Лихачев: возможные санкции ЕС против "Росатома" угрожают ядерной безопасности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Логотип на стенде государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС против российских технологий атомной энергетики, в том числе против поставок ядерного топлива из РФ, создадут угрозу ядерной безопасности, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"Мы развиваем наши компетенции... совершенствуя наши реакторные технологии, системы управления, оптимизируя топливо. Понятно, что любая замена этих элементов даже в краткосрочной, среднесрочной перспективе приведёт к серьёзным отрицательным последствиям и в очередной раз негативно отразится на экономике стран (Европы) ", - сказал Лихачев.
Он указал на более серьезные риски.
"Но гораздо важнее безопасность. В моем понимании с огнем ядерной безопасности никто не вправе играть, даже в угоду каким бы то ни было политическим амбициям", - подчеркнул Лихачев.
Строительство АЭС - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Лихачев рассказал о последствиях возможных санкций ЕС против "Росатома"
Вчера, 14:14
 
РоссияЕвропаАлексей ЛихачевЕвросоюзГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала