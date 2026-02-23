В Unitree Robotics оценили уровень развития гуманоидных роботов

ПЕКИН, 23 фев - РИА Новости. Гуманоидные роботы по уровню своего развития сейчас сопоставимы с десятилетним ребенком, считает основатель компании Unitree Robotics, одного из ведущих китайских производителей человекоподобных роботов, Ван Синсин.

Человекоподобные роботы Unitree Robotics на гала-концерте по случаю Китайского Нового года, наступившего 17 февраля, показали навыки боевых искусств и исполнили акробатические трюки, продемонстрировав значительный скачок в технологиях за прошедший год. Роботы-гуманоиды также показали элементы паркура и "пьяного бокса", использовали нунчаки.

"В настоящее время робототехника находится на уровне десятилетнего ребенка. Хотя каждый год происходят устойчивые технологические прорывы, для масштабного применения по-прежнему требуется время, на это потребуется не менее трех-пяти лет, но и не более десяти лет", - заявил Ван Синсин, слова которого приводит газета "Сяосян Чэньбао".