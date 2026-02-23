https://ria.ru/20260223/ria-2076271219.html
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX
Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила 500 тысяч человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155175/22/1551752295_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8a6c2a1e7ed7157cea323502e21da467.jpg
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила 500 тысяч человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.
Канал выбился в лидеры с первых же месяцев. Среди российских средств массовой информации он стабильно выходил вперед по вовлеченности на пост, а также занимал
первое место по общему числу реакций за IV квартал 2025 года. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый
— среди каналов СМИ.
Первая пятерка по числу подписчиков сейчас выглядит так:
— РИА Новости — 500 тысяч;
— Mash — 360 тысяч;
— "RT на русском" — 293 тысячи;
— Shot — 237 тысяч;
— "Вести" — 212 тысяч.
В марте прошлого года компания VK запустила бета-версию цифровой платформы, она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".