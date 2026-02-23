Рейтинг@Mail.ru
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX
21:11 23.02.2026 (обновлено: 21:52 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/ria-2076271219.html
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX - РИА Новости, 23.02.2026
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX
Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила 500 тысяч человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.
2026-02-23T21:11:00+03:00
2026-02-23T21:52:00+03:00
РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила 500 тысяч человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.
Канал выбился в лидеры с первых же месяцев. Среди российских средств массовой информации он стабильно выходил вперед по вовлеченности на пост, а также занимал первое место по общему числу реакций за IV квартал 2025 года. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В каналах MAX появилась новая функция
20 февраля, 17:56
Первая пятерка по числу подписчиков сейчас выглядит так:
— РИА Новости — 500 тысяч;
— Mash — 360 тысяч;
— "RT на русском" — 293 тысячи;
— Shot — 237 тысяч;
— "Вести" — 212 тысяч.
В марте прошлого года компания VK запустила бета-версию цифровой платформы, она позволяет переписываться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. МAX доступен в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. Развивает мессенджер "дочка" VK — "Коммуникационная платформа".
Стенд мессенджера MAX - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Минкультуры запустило акцию для льготников, использующих ID в MAX
21 февраля, 20:18
 
