РИА Новости стало первым СМИ с 500 тысячами подписчиков в MAX

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Аудитория канала РИА Новости на платформе MAX превысила 500 тысяч человек — агентство стало первым СМИ, которое достигло этого показателя.

Канал выбился в лидеры с первых же месяцев. Среди российских средств массовой информации он стабильно выходил вперед по вовлеченности на пост, а также занимал первое место по общему числу реакций за IV квартал 2025 года. Сейчас это четвертый по величине канал на платформе и первый — среди каналов СМИ.

Первая пятерка по числу подписчиков сейчас выглядит так:

— РИА Новости — 500 тысяч;

— Mash — 360 тысяч;

— "RT на русском" — 293 тысячи;

— Shot — 237 тысяч;

— "Вести" — 212 тысяч.