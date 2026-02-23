Обвиняемый в убийстве отца сын режиссера Райнера отрицает вину, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Ник Райнер, сын голливудского режиссёра Роба Райнера, в понедельник не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей, передает телеканал Ник Райнер, сын голливудского режиссёра Роба Райнера, в понедельник не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей, передает телеканал Fox News

Ранее Нику Райнеру формально предъявили обвинения в убийстве своих родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание - пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.

"Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров", - сообщил телеканал в соцсети X.

Тела режиссера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в декабре. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.