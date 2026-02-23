Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемый в убийстве отца сын режиссера Райнера отрицает вину, пишут СМИ - РИА Новости, 23.02.2026
20:59 23.02.2026
Обвиняемый в убийстве отца сын режиссера Райнера отрицает вину, пишут СМИ
Ник Райнер, сын голливудского режиссёра Роба Райнера, в понедельник не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей, передает телеканал Fox... РИА Новости, 23.02.2026
2026
Обвиняемый в убийстве отца сын режиссера Райнера отрицает вину, пишут СМИ

Fox News: обвиняемый в убийстве отца сын режиссера Роба Райнера отрицает вину

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Ник Райнер, сын голливудского режиссёра Роба Райнера, в понедельник не признал себя виновным по обвинению в убийстве своих родителей, передает телеканал Fox News.
Ранее Нику Райнеру формально предъявили обвинения в убийстве своих родителей. Прокурор подчеркнул, что 32-летнему сценаристу грозит максимальное наказание - пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение или смертная казнь.
"Ник Райнер не признал себя виновным по двум пунктам обвинения в убийстве первой степени и содержится под стражей без права внесения залога по делу о гибели его родителей Роба и Мишель Райнеров", - сообщил телеканал в соцсети X.
Тела режиссера и его супруги обнаружили в их доме в Лос-Анджелесе в декабре. Как ранее сообщал портал TMZ со ссылкой на источники, режиссер, его супруга Мишель и их сын Ник накануне вечером посещали рождественскую вечеринку, на которой отец и сын поссорились.
Роб Райнер начал карьеру режиссера в 1960-х годах, наиболее запомнился зрителю картинами "Когда Гарри встретил Салли", "Пока не сыграл в ящик" и "Несколько хороших парней". В 2013 году Райнер также сыграл роль отца главного героя в фильме "Волк с Уолл-стрит".
