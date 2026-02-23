Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Чёрным и Азовским морями, Белгородской областью, Краснодарским краем и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.