Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией
Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией - РИА Новости, 23.02.2026
Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 20.00 до 23.00 мск в понедельник сбили 24 украинских беспилотника над Чёрным и Азовским морями, Белгородской областью,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:32:00+03:00
2026-02-23T23:32:00+03:00
2026-02-23T23:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
краснодарский край
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
азовское море
россия
белгородская область
краснодарский край
республика крым
черное море
азовское море
Силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника над Россией
ПВО уничтожила 24 украинских беспилотника над российскими регионами