https://ria.ru/20260223/pvo-2076264859.html
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 23.02.2026
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 45 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, Чёрным и Азовским морями,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T20:12:00+03:00
2026-02-23T20:12:00+03:00
2026-02-23T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
республика крым
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море, республика крым, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море, Республика Крым, Краснодарский край
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией
Силы ПВО за пять часов уничтожили 45 беспилотников над Россией