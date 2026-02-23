Рейтинг@Mail.ru
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 23.02.2026 (обновлено: 20:17 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/pvo-2076264859.html
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией - РИА Новости, 23.02.2026
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 45 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, Чёрным и Азовским морями,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T20:12:00+03:00
2026-02-23T20:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
азовское море
республика крым
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_86595288ac106489d64c71ffb63ab1f7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
азовское море
республика крым
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/16/2076114598_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92836b2037e3ec0d69ace4ae604551d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, министерство обороны рф (минобороны рф), азовское море, республика крым, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Азовское море, Республика Крым, Краснодарский край
ПВО уничтожила 45 украинских беспилотников над Россией

Силы ПВО за пять часов уничтожили 45 беспилотников над Россией

© РИА Новости / Евгений БиятовВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК Тор - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 15.00 мск до 20.00 мск сбили 45 украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами, Чёрным и Азовским морями, сообщает Минобороны РФ.
"Двадцать третьего февраля текущего года в период с 15.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 12 из них были уничтожены над Крымом, 11 - над Краснодарским краем, восемь - над Азовским, семь - над Чёрным морями, шесть - над Белгородской и один - над Брянской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Азовское мореРеспублика КрымКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала