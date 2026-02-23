https://ria.ru/20260223/pvo-2076221583.html
ПВО сбила 27 украинских дронов над российскими регионами за три часа
Дежурные средства российской ПВО с 12.00 до 15.00 мск в понедельник сбили 27 украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями, Азовским и Черным... РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
ПВО сбила 27 украинских дронов над российскими регионами за три часа
