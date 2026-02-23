ПВО сбила 27 украинских дронов над российскими регионами за три часа

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 12.00 до 15.00 мск в понедельник сбили 27 украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями, Азовским и Черным морями, Крымом и Краснодарским краем, сообщает Минобороны РФ.