Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах - РИА Новости, 23.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:07 23.02.2026
Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах
Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах
Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками РИА Новости, 23.02.2026
2026
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах

ВС РФ используют спаренные пулеметы и зенитные установки для борьбы с БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками дальнего действия, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сидор.
"Наиболее эффективное оружие для уничтожения БПЛА дальнего действия - это непосредственно у нас мобильные огневые группы на крупнокалиберном пулемете, мобильные огневые группы ЗУ-23-2. И так же спаренные пулеметы у нас есть, ПКТ 7,62 миллиметра", - сказал он.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В Херсонской области сбит польский БПЛА-разведчик ВСУ FlyEye
19 февраля, 02:14
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
