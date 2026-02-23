https://ria.ru/20260223/pvo-2076215747.html
Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах
Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками РИА Новости, 23.02.2026
Начальник ПВО рассказал о самых эффективных противодроновых средствах
ГЕНИЧЕСК, 23 фев - РИА Новости. Крупнокалиберные пулеметы, спаренные пулеметы ПКТ калибра 7,62 и зенитные установки ЗУ-23-2 наиболее эффективны при борьбе с украинскими ударными беспилотниками дальнего действия, сообщил РИА Новости начальник противовоздушной обороны подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сидор.
"Наиболее эффективное оружие для уничтожения БПЛА дальнего действия - это непосредственно у нас мобильные огневые группы на крупнокалиберном пулемете, мобильные огневые группы ЗУ-23-2. И так же спаренные пулеметы у нас есть, ПКТ 7,62 миллиметра", - сказал он.