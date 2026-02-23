Рейтинг@Mail.ru
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 23.02.2026 (обновлено: 14:43 23.02.2026)
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Российские военные уничтожили более 540 украинских дронов за сутки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник и семь авиабомб

Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили более 540 украинских дронов за сутки, сообщило Минобороны.
«

"Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы также поразили 21 реактивный снаряд HIMARS, семь управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Нептун".
Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 804 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин, 1671 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 079 единиц специальной военной автомобильной техники.
