Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки - РИА Новости, 23.02.2026
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Российские военные уничтожили более 540 украинских дронов за сутки, сообщило Минобороны. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:04:00+03:00
2026-02-23T13:04:00+03:00
2026-02-23T14:43:00+03:00
сша
Новости
Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки
Силы ПВО за сутки сбили 541 украинский беспилотник и семь авиабомб
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили более 540 украинских дронов за сутки, сообщило Минобороны.
«
"Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.
Бойцы также поразили 21 реактивный снаряд HIMARS, семь управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Нептун".
Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 116 804 беспилотных летательных аппарата, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 835 танков и других боевых бронированных машин, 1671 боевая машина реактивных систем залпового огня, 33 445 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 079 единиц специальной военной автомобильной техники.