Силы ПВО сбили 21 снаряд HIMARS и 541 дрон ВСУ за сутки

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российские военные уничтожили более 540 украинских дронов за сутки, сообщило Минобороны.

« "Средствами противовоздушной обороны сбиты <...> 541 беспилотный летательный аппарат самолетного типа", — говорится в сводке.

Бойцы также поразили 21 реактивный снаряд HIMARS, семь управляемых авиабомб и ракету большой дальности "Нептун".

Кроме того, российская армия нанесла удары по объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ.