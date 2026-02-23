https://ria.ru/20260223/pvo-2076204131.html
ПВО уничтожила 34 украинских дрона над российскими регионами за четыре часа
Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 12.00 мск в понедельник сбили 34 украинских беспилотника над Азовским и Черным морями, Крымом, Краснодарским краем и... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:26:00+03:00
2026-02-23T15:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
2026
Силы ПВО с 8:00 до 12:00 мск сбили 34 украинских дрона над российскими регионами