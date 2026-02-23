ПВО уничтожила 34 украинских дрона над российскими регионами за четыре часа

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 12.00 мск в понедельник сбили 34 украинских беспилотника над Азовским и Черным морями, Крымом, Краснодарским краем и Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.