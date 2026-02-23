https://ria.ru/20260223/pvo-2076173742.html
ПВО сбила шесть украинских дронов над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО с 7.00 до 8.00 мск в понедельник сбили шесть украинских беспилотников над Азовским морем и Адыгеей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
