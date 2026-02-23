https://ria.ru/20260223/pvo-2076170373.html
Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 152 украинских беспилотника, говорится в сообщении в Минобороны. РИА Новости, 23.02.2026
