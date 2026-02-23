Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:54 23.02.2026 (обновлено: 09:15 23.02.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 152 украинских беспилотника
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
саратовская область
белгородская область
республика крым
саратовская область
2026
Дарья Буймова
безопасность, белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф), саратовская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Саратовская область
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Командный пункт в составе зенитной ракетной системы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь сбили 152 украинских беспилотника, говорится в сообщении в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 22 февраля т.г. до 7.00 мск 23 февраля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — указывает ведомство.
Отмечается, что 65 из них были сбиты над Белгородской областью, 35 над Саратовской области, 16 над Крымом. По восемь аппаратов были уничтожены над Воронежской и Ростовской областями, по четыре над Краснодарским краем и Азовским морем, по три над Волгоградской областью и Татарстаном, по два над Курской и Липецкой областями, по одному над Тульской и Тверской областями.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
