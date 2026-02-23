Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах Ростовской области

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. БПЛА уничтожены в Чертковском, Шолоховском, Миллеровском и Белокалитвинском районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Губернатор добавил, что информация о пострадавших и разрушениях не поступала и будет уточняться. Беспилотная опасность сохраняется.