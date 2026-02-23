https://ria.ru/20260223/pvo-2076153048.html
Силы ПВО за неделю уничтожили не менее 1811 украинских БПЛА
ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 1811 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ. РИА Новости, 23.02.2026
россия
