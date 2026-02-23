Рейтинг@Mail.ru
ПВО работает на окраинах Мелитополя - РИА Новости, 23.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:00 23.02.2026
ПВО работает на окраинах Мелитополя
ПВО работает на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
мелитополь, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Евгений Балицкий
ПВО работает на окраинах Мелитополя

ПВО работает на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. ПВО работает на окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"️На окраинах города Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе зафиксирована высокая дроновая активность противника. Работает ПВО", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам и не снимать работу систем ПВО. Мониторинг оперативной обстановки продолжается, угроза повторных атак сохраняется.
